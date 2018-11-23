|Дорогие ярославны!
Поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!
Он помогает нам осознать величие и святость миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, ее роль в сохранении духовных и культурных ценностей, нравственных идеалов общества.
Помощь семьям с детьми, решение вопросов, обеспечивающих качество и доступность образования, здоровье матери и ребенка, социальная защищенность – эти направления в работе Правительства области всегда были и остаются в числе самых важных.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и бескорыстный труд, понимание и заботу, терпение и нежность, которые вы дарите своим детям независимо от возраста. Пусть они будут успешными, чуткими и внимательными, пусть радуют своими достижениями, наполняя вашу жизнь гармонией и благополучием!
Желаю вам, вашим семьям здоровья и счастья, мира и добра!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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