​Дорогие ярославны!



Поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!



Он помогает нам осознать величие и святость миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей, ее роль в сохранении духовных и культурных ценностей, нравственных идеалов общества.



Помощь семьям с детьми, решение вопросов, обеспечивающих качество и доступность образования, здоровье матери и ребенка, социальная защищенность – эти направления в работе Правительства области всегда были и остаются в числе самых важных.



Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и бескорыстный труд, понимание и заботу, терпение и нежность, которые вы дарите своим детям независимо от возраста. Пусть они будут успешными, чуткими и внимательными, пусть радуют своими достижениями, наполняя вашу жизнь гармонией и благополучием!



Желаю вам, вашим семьям здоровья и счастья, мира и добра!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов