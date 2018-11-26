​Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам ребенка в области и представителями Совета отцов провели проверку механизированных аттракционов в ТЦ «Яркий» в Ярославле.



– По результатам рейда выявлены нарушения при использовании двух объектов, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. – Зафиксированы факты отсутствия эксплуатационных документов, которые должны находиться у каждого оператора аттракциона, нет информации, необходимой для обеспечения безопасности посетителей, а также сведений об итогах обследования аттракциона на предмет его допуска к эксплуатации.



По всем выявленным нарушениям возбуждены административные делопроизводства. Штраф по каждому из фактов – до 100 тысяч рублей.



– Проведение совместных рейдовых осмотров является одним из направлений заключенного между нашими структурами соглашения о взаимодействии в целях обеспечения безопасности детей, – пояснил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. – Будем продолжать проверки в местах массового пребывания людей. Также в зимний период очень важны профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в жилых помещениях, грамотное использование средств пиротехники и недопущение выхода детей на лед.



С начала года инспекция административно-технического надзора Ярославской области провела 53 мероприятия по обследованию парков, скверов и торговых центров, где установлены аттракционы. Возбуждено 51 дело об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 81,5 тысячи рублей. Выдано десять предостережений и предписаний. Сотрудники инспекции проводят повторные рейды с целью контроля за устранением нарушений в установленные сроки.