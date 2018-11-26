​В субботу областная комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виктором Неженцом проинспектировала состояние многоквартирного дома №9, корпус 2, по проезду Моторостроителей в Ярославле. В работе приняли участие директор регионального департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова, глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова, представители управляющей организации АО «Управдом Дзержинского района», жильцы дома.



– Обеспечение качества и безопасности жизни граждан – главная задача Правительства области. Управляющие организации – это лицо сферы жилищно-коммунального хозяйства, – отметил Виктор Неженец. – Состояние дома, качество выполненных работ по содержанию общедомового имущества и по проведению благоустройства в целом мы сегодня оценили положительно. Однако есть еще ряд нерешенных проблем: неудовлетворительное состояние межпанельных швов и ненадлежащий вид слаботочных проводов интернет-провайдеров. Областной департамент госжилнадзора проконтролирует деятельность управляющей организации по устранению данных проблем.



Обследование многоквартирного дома начали с крыши, затем комиссия осмотрела подъезд и подвал дома. Проверили качество выполненных работ по благоустройству двора.



Руководитель АО «Управдом Дзержинского района» отчиталась, что в соответствии с предписанием регионального департамента госжилнадзора выполнен выборочный ремонт кровли, косметический ремонт всех подъездов с заменой клапанов мусоропровода и установкой светодиодных осветительных приборов, произведена антикоррозионная окраска трубопровода холодного водоснабжения, восстановлена облицовочная плитка в мусороприемных камерах.



– Надо отметить, что за последний год управляющая организация выработала иной подход к исполнению своих обязанностей, – сказала Елена Скоробогатова. – Предписания департамента исполняются в срок, выстроена работа с жильцами, в 2018 году к нам поступила лишь одна жалоба из этого дома, что говорит о повышении качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.



Активную работу ведут и сами жильцы. Так, в начале года по решению собственников в рамках проведения капитального ремонта дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии. Это позволило гражданам за период с января по май 2018 года сэкономить 270 тысяч рублей на оплате отопления. Также были выполнены работы по благоустройству придомовой территории в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».



Подобные контрольные проверки управляющих организаций области Виктор Неженец планирует проводить регулярно, в том числе в рамках контроля исполнения поручений главы региона.