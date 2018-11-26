|23 ноября губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с генеральным директором «МРСК Центра» Игорем Маковским. Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием энергетики и обеспечения бесперебойного энергоснабжения региона.
В частности, глава региона обратил внимание на ситуацию с подключением к электросетям земельных участков, выделенных льготным категориям граждан. По словам Дмитрия Миронова, для освоения этих территорий необходим комплексный подход и системное строительство электросетевой инфраструктуры.
- Необходимо поэтапно решать этот социально значимый вопрос, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Нам необходимо совместно принять все меры, чтобы в следующем году те территории, где предоставлены участки, были обеспечены электроснабжением. Создание такой инфраструктуры для технологического присоединения индивидуальных жилых домов – это наша прямая задача для поддержки многодетных семей.
Также губернатор озвучил проблему, связанную с обслуживание электроустановок уличного освещения. Сейчас эта деятельность осуществляется за счет бюджетов поселений. Но в этом году «Ярэнерго» значительно повысило расценки на эти услуги.
- В итоге многие территории остались без стабильного обслуживания электроустановок уличного освещения, - сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому нам необходимо обсудить этот вопрос и найти приемлемое для всех сторон решение.
Игорь Маковский отметил, что сейчас одна из стратегических задач компании – провести полную реконструкцию и модернизацию электросетевого комплекса по принципу цифровизации. Эта работа должна быть завершена к 2030 году, а ее главным результатом станет надежное электроснабжение потребителей.
- К сожалению, сейчас у нас очень часто происходят аварии на территории Ярославской области. Мы знаем об этом и занимаемся решением проблемы, - сказал Игорь Маковский. - У нас статистика положительная, но пока она далека от идеала. В год мы имеем порядка 4 тысяч технологических отключений на территории региона. По сути, ежедневно это более 10 отключений в границах Ярославской области. Мы реагируем на каждое отключение. Но наша задача – выйти на принцип «прогноз и упреждение». Мы должны обеспечить наших потребителей непрерывным электроснабжением.
Также Игорь Владимирович заверил, что «МРСК Центра» заинтересована в совместном решении задач по комплексному развитию территорий.
- Вы можете в полной мере рассчитывать на нас в этом вопросе. Все усилия для выполнения задачи мы приложим, - подчеркнул Игорь Маковский.
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