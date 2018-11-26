​24 ноября в рамках проекта «Культура малой Родины» состоялась премьера спектакля Рыбинского драматического театра «Братья Карамазовы». На постановку были выделены средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».



С 2018 года он объединяет три целевые программы: «Местный Дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов». Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней – около 20 миллионов рублей. Из них 7,5 миллиона направлено в государственные театры, 11,5 миллиона получили муниципальные. Эти средства предназначены для создания новых постановок, а также для технического оснащения – приобретения светового и звукового оборудования.



– Все эти проекты, безусловно, нацелены на поддержку и развитие учреждений культуры, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Очень ценно и важно, что многие театральные постановки – по классической русской литературе, по произведениям, которые включены в школьную программу.



В декабре состоятся премьерные показы спектаклей «Федор Ушаков» Рыбинского театра кукол и «Школа снеговиков» Ярославского государственного театра кукол.



Всего в рамках проекта «Культура малой Родины» в регионе в этом году создано 9 новых постановок.