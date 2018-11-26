​Свыше 7 тонн батареек и около 200 тысяч единиц эквивалента ртутных ламп передано в этом году на обезвреживание за счет средств ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области».



– В 2018 году, Году волонтера, сбор опасных отходов в муниципальных образованиях дополнила масштабная акция по сбору батареек в вузах, – рассказал заместитель директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Квасков. – Благодаря помощи волонтеров объемы собранных элементов питания выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.



Наиболее активно в акции по сбору отработанных батареек принял участие факультет биологии и экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, где установлены специальные контейнеры.



– Студенты не только сами собирают отработанные элементы, но и проводят разъяснительную работу с населением о том, какой серьезный вред почве, растениям, животным приносят батарейки, не утилизированные специальным образом, – отметил декан факультета Олег Маракаев. – В школах студенты проводят уроки, направленные на формирование экологического мышления у подрастающего поколения. Хочется отметить нашу выпускницу Анастасию Белову – инициатора проекта «Экобокс», организованного в рамках областного экологического конкурса «Зеленое поколение». Сегодня ее начинание продолжают другие не менее активные студенты.



Еще 4,5 тонны отработанных компактных источников питания в этом году собрано в рамках «Недели сбора батареек», организованной «Duracell». Утилизация этого объема будет организована за счет компании. В этой акции студенты вузов региона также приняли активное участие.



– Производители батареек должны вносить экологический сбор в бюджет или выполнять норму утилизации опасных отходов за свой счет, – пояснил Владимир Квасков. – Они либо осуществляют прямой сбор своей же продукции, либо сотрудничают с профильными ассоциациями для сбора и обезвреживания тех или иных фракций.



Сегодня в Ярославской области работает более 120 пунктов приема опасных отходов от населения. Из них 96 ориентировано на сбор батареек, 27 – ртутьсодержащих ламп и градусников.



– Развитие системы организации сбора и утилизации опасных отходов будет продолжено в рамках реализации концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – подчеркнул Владимир Квасков.



На финансирование мероприятий по сбору у населения и утилизации ртутьсодержащих отходов и батареек в проекте регионального бюджета на 2019 год предусмотрено 800 тысяч рублей.