​С начала года региональным департаментом охраны объектов культурного наследия дано 157 заданий на проведение мероприятий по сохранению памятников архитектуры. Приняты работы на 55 объектах, также выдано 163 разрешения на перспективу.



Процесс идет под постоянным контролем специалистов департамента. Очередная проверка прошла на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле, где продолжается восстановление колокольни.



– Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей. Несмотря на то, что сроки строительства крайне сжаты и составляют 1,5 месяца, все работы выполняются качественно и вовремя, – рассказал заместитель директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – Сейчас уже завершается кладка кирпича. С учетом низких зимних температур для проведения предстоящих отделочных работ оборудована система обогрева. Процесс восстановления колокольни будет завершен до конца декабря.



Роман Васильев добавил, что в этом году также выполнен очередной этап реставрации Конюшенного двора в Ростове, проведены работы на церкви Богоявления в деревне Хопылево Рыбинского района, где был крещен адмирал Федор Ушаков.



Работы по сохранению памятников архитектуры финансируются за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.



Средства области направляются на объекты культурного наследия, находящиеся в ведении региональных учреждений культуры, а также выделяются в форме субсидий на эти цели религиозным организациям.



Федеральное финансирование идет на реставрацию таких уникальных объектов, как храм Петра и Павла, церковь Николы Мокрого, Крестовоздвиженский собор в Тутаеве, Богоявленский собор Авраамиева монастыря в Ростове, а также на ремонт крыш 11 объектов Толгского монастыря.