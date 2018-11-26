​Ярославский клуб кудо «Золотой медведь» отметил 20-летие. К юбилейной дате был приурочен межрегиональный турнир, который прошел в спорткомплексе «Атлант». В соревнованиях приняли участие более 300 юных спортсменов в возрасте до 12 лет из 15 городов.



– Победители межрегионального турнира не раз становились лучшими на первенстве России, а в дальнейшем – чемпионами мира. Такая традиция соблюдается многие годы, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Сегодня клуб хранит и развивает традиции кудо, воспитывая сильных духом людей.



Клуб «Золотой медведь» стал первой организацией этого спортивного направления на региональном уровне. За 20 лет клуб подготовил 25 обладателей черных поясов, 15 мастеров спорта, 35 кандидатов в мастера спорта, в том числе мастера спорта международного класса и бронзового призера первенства Европы Ивана Новикова, победителя Кубка России, призера чемпионата России, победителя первенства России Илеса Сулейманова, призера кубков чемпионатов и первенств России Дениса Николаева, призера кубков и чемпионатов России, победителя первенства России Владимира Рыжова.



Спортсмены клуба регулярно с успехом защищают честь региона на соревнованиях российского и международного уровня. Ярославская федерация кудо сегодня является самой многочисленной федерацией боевых искусств в стране.



По итогам турнира воспитанники клуба завоевали три серебряные и две бронзовые медали.