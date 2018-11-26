​Завершились деловые поездки представителей предприятий региона в Сербию и Республику Беларусь, организованные инвестиционным блоком Правительства Ярославской области.



Поддержка несырьевого экспорта – одна из задач, решаемых в рамках стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста».



– Традиционно между Сербией и Россией существуют дружественные и взаимовыгодные отношения, – отметила директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Между нашими странами действует соглашение о беспошлинной торговле, что во многом упрощает сотрудничество компаний. Показательно, что объем экспорта из Ярославской области в Сербию за январь – август 2018 года вырос на 26 процентов по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Среди перспективных сфер можно отметить энергетику, деревообработку, сельское хозяйство, туризм, IT-технологии.



Пять компаний региона были представлены на российско-сербско-словенском форуме в Белграде. Их руководители провели B2B-встречи, посетили предприятия страны.



– Для нашей компании Сербия – новый рынок, – рассказала коммерческий директор ООО «Пошехоньелес» Екатерина Аришина. – Поездка сыграла важную роль не только в поиске партнеров, но и в общем представлении специфики рынка. Например, в рамках встреч мы выяснили, что в этой стране более популярны изделия из бука, а не из березы, которые выпускает наше производство. Мы планируем выслать образцы своей продукции и показать ее преимущества.



Участие в бизнес-миссии в Республику Беларусь приняли четыре компании региона. Их представители также провели переговоры с потенциальными партнерами и познакомились с местными профильными производствами.



– В Белоруссии продукцией НИИКАМ заинтересовались профильные заводы, они планируют уже в этом году начать сотрудничество и сделать первые заказы, – сообщила Наталья Багрова. – ООО «Экопакснаб» в ближайшее время по техническому заданию партнеров сделает пробные образцы бумажной упаковки, готово участвовать в тендерах. Продукция ярославских производителей «Юки-кидс» и «Бодитекс» заинтересовала крупную торговую белорусскую сеть, специализирующуюся на детских товарах.



Наталья Багрова подчеркнула, что обе бизнес-миссии дали хорошие результаты: каждая из компаний получила представление о зарубежном рынке и перспективах выхода на него, у многих уже на этом этапе определились потенциальные партнеры, с которыми достигнуты договоренности.



Представители европейского бизнес-сообщества посетят регион в рамках Ярославского инвестиционного форума 27 – 28 ноября. Эксперты обменяются мнениями на стратегической сессии «Экономическое сотрудничество со странами Европы, взгляд со стороны иностранного бизнеса».