​25 ноября Рыбинск принял 2-й этап фестиваля по плаванию и подводному спорту «I Volga».



– Пилотный проект «I Volga» организован спортивным клубом «ТриСтайл» совместно с нашим департаментом, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Программой предусмотрены разнообразные спортивно-культурные события для пловцов, членов их семей и зрителей. Это яркие спортивные праздники на воде для всех желающих, а также для детей без навыков плавания.



Проект «I Volga» стартовал в Ярославле 28 октября, в нем приняли участие более 300 юных пловцов. На рыбинском этапе за призы и медали боролись более 240 ребят из шести городов области. В числе участников – воспитанники спортивной адаптивной школы региона.



3-й этап фестиваля запланирован на 16 декабря и пройдет в Ярославле. Всего в проекте 12 этапов. Планируется, что в них примут участие 3 тысячи пловцов и 300 семейных команд.