​Темой заседания расширенного президиума областных ветеранских общественных организаций, куда входят Российский союз ветеранов и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, стали изменения в пенсионной реформе.



Всем собравшимся заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда РФ Лариса Комарова рассказала о деталях нового закона, кого и как они коснутся.



В частности, с 1 января размер страховой пенсии будет проиндексирован на 7,05 процента для неработающих пенсионеров. Также на 25 процентов увеличится фиксированная выплата пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, неработающим и проживающим в сельской местности.



– У нас появилась большая категория граждан – предпенсионного возраста, – рассказала Лариса Комарова. – В нее включены те, кому до наступления пенсии остается 5 лет. Все они имеют право на получение федеральных и региональных льгот, которые ранее назначались по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Также они вместе с работающими пенсионерами получают право на два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации.



Кроме того, законом теперь будут тщательнее охраняться их трудовые права: вводится уголовная ответственность работодателя за незаконный отказ в приеме или увольнение человека предпенсионного возраста.



Государственной инспекцией труда по региону пока не выявлено ни одного случая нарушения законодательства в данном направлении.



Как сообщила заместитель директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Светлана Воробьева, на учете сегодня числятся всего 215 человек предпенсионного возраста.



Также в ходе заседания свои вопросы, касающиеся изменений пенсионного законодательства, участники расширенного президиума ветеранских организаций могли задать представителям государственной инспекции труда, департамента здравоохранения, социальных служб города.



Они касались работающих пенсионеров, назначения пенсионных выплат вдовам военнослужащих, поддержки граждан, проживающих в сельской местности и др.