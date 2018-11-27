|Члены комиссий Общественной палаты Ярославской области по развитию экономики и по жилищно-коммунальному комплексу провели выездное заседание в ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».
Гости побывали в цехах, ознакомились с технологическими этапами цикла сборки строительной техники, особенностями логистических процессов, системами безопасности и контроля качества промежуточных механизмов и готовой продукции.
На заседании, на которое были приглашены руководители завода, обсуждались перспективы развития предприятия, социальные гарантии работников. Также были затронуты вопросы участия бизнеса в благотворительных и волонтерских проектах.
– Для региона очень важно, что в Ярославле есть предприятие всемирно известной компании с мощным экономическим потенциалом, – отметил председатель палаты Сергей Березкин. – Но для нас также важно, чтобы уровень участия в социально-общественной жизни области соответствовал экономическому масштабу завода. Общественная палата готова сотрудничать в организации совместных проектов.
Представители «Комацу» также выразили заинтересованность во взаимодействии с Общественной палатой и готовность участвовать в реализации социальных инициатив.
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