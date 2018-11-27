​Северный водоканал продолжает принимать на баланс сети в районах в рамках выполнения регионального закона о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и государственной власти, принятого Ярославской областной Думой в декабре прошлого года.



Как сообщил генеральный директор предприятия Станислав Маклаков, на сегодняшний день Северный водоканал обслуживает уже шесть районов: Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Даниловский, Брейтовский и Рыбинский. В каждом создано производственно-техническое подразделение, сформированы аварийные бригады.



Только в Мышкинском районе за год Северный водоканал устранил 147 утечек на водопроводных и канализационных сетях, переложил 1194 метра водопроводных линий и 30 метров канализационных сетей, в том числе – участок канализационного коллектора вдоль Ананьинского ручья. Работы проведены в рамках программы «Чистая Волга», инициатором которой стал губернатор Дмитрий Миронов.



В Пошехонье заменен аварийный участок водопровода под рекой Соньгой, который обеспечивает питьевой водой всю правобережную часть города.



Многое сделано в Рыбинске. Завершается прокладка дюкера через Волгу, по которому все канализационные стоки потекут из микрорайона Слип на городские очистные в Копаеве. Проведены перекладка водопровода и ремонт колодцев в рамках реконструкции улицы Стоялой и бульвара Ушакова, заменены сети в районе Преображенского переулка и на улице 9 Мая.



В целом за 11 месяцев этого года специалисты ГП ЯО «Северный водоканал» привели в порядок более 6 тысяч метров ветхих водопроводных и канализационных сетей. Устранено почти тысяча аварийных ситуаций на водопроводе и канализации.



Кроме того, в этом году предприятие значительно обновило транспортный парк: закупило новые полноповоротные экскаваторы с гидромолотами, манипуляторы , 20- и 80-тонные разрушители. В планах – приобрести еще 19 единиц техники, среди которых каналопромывочные и аварийные машины, илососы, экскаваторы, самосвалы. Часть будет направлена во вновь принятые районы.



Завершается реконструкция центральной лаборатории ГП ЯО «Северный водоканал». После окончания ремонта здесь начнет работу микробиологическое отделение. На освобождаемых площадях планируется создать вторую в регионе вирусологическую лабораторию (первая – в Ярославле, в Роспотребнадзоре). Она позволит Северному водоканалу осуществлять вирусологический контроль без привлечения сторонних организаций.



Центральная лаборатория за год работы провела 235810 анализов. Она проверяет питьевую воду централизованных систем Рыбинска и Рыбинского района, Пошехонья, Мышкина, Углича, Данилова, Борка, Некоузского района, Брейтова, Большого Села.



Также Северный водоканал заканчивает реконструкцию реагентного корпуса.



В ближайшей перспективе – взаимодействие предприятия с администрацией Брейтовского района по реализации губернаторской программы «Решаем вместе!»: вынос канализации и перекладка водопровода перед работами по асфальтировке и благоустройству дворовых территорий.



В планах на следующий год – строительство новых очистных сооружений в поселке Копаево, которые примут на себя стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По программе «Чистая Волга» предусмотрена прокладка напорного канализационного коллектора из поселков Дюдьково и Песочное.