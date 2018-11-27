​Сегодня в Ярославле начинает работу региональный инвестиционный форум. Он станет открытой площадкой для диалога инвесторов, представителей органов власти и бизнеса.



– В 2018 году наша область поднялась на восемь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и заняла 17-е место, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Рейтинг отражает оценку эффективности взаимодействия всех органов власти с деловым сообществом. За прошедший год проведена значительная работа по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности территории, но потенциал для роста по-прежнему есть, и его необходимо реализовывать. Стать одним из десяти лучших субъектов РФ – ключевая задача для Ярославского региона, и инвестфорум – один из инструментов ее решения.



Мероприятие соберет в Концертно-зрелищном центре более тысячи участников, среди которых – директора крупных федеральных государственных и бизнес-структур, эксперты инвестиционной отрасли.



– Инвестфорум – одно из главных экономических событий Ярославской области, – сказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – В его рамках пройдет обсуждение ключевых направлений развития экономики, будут презентованы инвестиционный потенциал территории и перспективные проекты для инвестирования в промышленности, туризме, сфере АПК.



Деловая программа предусматривает демонстрацию успешных площадок для инвесторов, обмен лучшими региональными практиками. На выставке инвестпроектов и стартапов будет представлено несколько десятков инициатив различного масштаба. Среди них – инфраструктурные, туристические, производственные, IT-проекты, проекты в сферах АПК, медицины и транспорта, а также комплексного развития территорий.



Портфель инвестиционных возможностей презентуют Корпорация развития Ярославской области и региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.



Вопросам реализации бизнес-инициатив молодежи посвящена профильная площадка «Свое дело». Также состоится награждение молодых инноваторов, ставших победителями различных конкурсов.



Ярким событием форума станет «Битва стартапов» – конкурс проектов в сфере цифровых и промышленных технологий. Будут представлены 13 разработок из Ярославской, Волгоградской областей и Москвы.



Круг вопросов, которые обсудят на тематических сессиях, охватывает перспективы инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности, экономическое сотрудничество со странами Европы и Азии, развитие моногородов, особенности государственно-частного партнерства.



В рамках программы форума будет подписано 16 соглашений. В их числе – договоры о реализации инвестпроектов в промышленной сфере, туризме, агропромышленном секторе, медицине и фармацевтике, энергетике. Также планируется подписание соглашений в рамках развития ТОСЭР в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове.



Кроме того, в зоне презентации инвестиционного потенциала участники мероприятия смогут ознакомиться с работой региональных институтов поддержки бизнеса, получить консультации по всем интересующим вопросам.



Форум организован региональным департаментом инвестиций и промышленности.