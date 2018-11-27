​27 ноября в Правительстве Ярославской области прошла конференция для кадастровых инженеров. В работе приняли участие около ста представителей профессии, руководители ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», сотрудники управлений Росреестра и кадастровой палаты Ярославской и Костромской областей, органов исполнительной власти Ярославской и Ивановской областей.



– За последние два года в регионе в рамках создания единой политики в сфере земельных и имущественных отношений нам удалось выстроить диалог с сообществом кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Это чрезвычайно важно как для жителей, так и для реализации социально-экономических проектов и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Анализ результатов деятельности в земельной и имущественной сферах, динамики достижения целевых показателей, которые поставило перед нами Правительство РФ, требований современного общества и меняющегося законодательства показывает необходимость совместных действий для повышения профессионализма участников кадастровой деятельности и соблюдения правил профессиональной этики.



Встреча профессионального сообщества в таком формате проводится уже в четвертый раз. На конференции обсудили изменения в законодательстве, порядок и правила контроля деятельности членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, особенности эксплуатации сервисов Росреестра, причины приостановки проведения государственного кадастрового учета и другие вопросы.



– Деятельность саморегулируемых организаций направлена на оказание всесторонней информационной, методической, правовой, практической помощи кадастровым инженерам с целью повышения их профессионального уровня и предоставления максимально качественных услуг нашим гражданам. На регулярной основе мы работаем с кадастровыми инженерами Ярославской области, – отметила генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры», председатель образовательно-методической коллегии ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» Марина Петрушина. – 1 декабря стартует конкурс профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый олимп – 2018». Он способствует распространению лучших форм и методов работы и призван выявить наиболее грамотных, подготовленных, профессионально одаренных специалистов. Призываем ярославцев принять активное участие в конкурсе.



С профессиональным сообществом кадастровых инженеров на постоянной основе взаимодействует департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Проведение семинаров направлено на повышение квалификации специалистов, от этого зависит обеспечение защиты имущественных прав граждан. Наша задача – уменьшить количество ошибок кадастровых инженеров, снизить число жалоб и спорных моментов, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – В марте текущего года для улучшения эффективности сотрудничества в Ярославле открылось первое на территории региона подразделение А СРО «Кадастровые инженеры». Одновременно с этим проводятся мероприятия, направленные на совершенствование процедур предоставления земельных участков и государственного кадастрового учета объектов недвижимости.



В работе инженеры периодически обращаются к историческим свидетельствам. В рамках конференции при содействии Государственного архива Ярославской области была подготовлена выставка, на которой представлены копии документов, выполненных землеустроителями XVIII и XIX веков. Один из экспонатов – копия геометрического специального плана дачи села Белгородское-Крест Ярославского уезда, владения Спасо-Ярославского монастыря, на сегодняшний день – части территории Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля.