​Вопрос обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий во время новогодних и рождественских праздников стал главным на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, которое состоялось 27 ноября. В работе приняли участие представители региональных органов власти, силовых ведомств и в режиме видео-конференц-связи – администраций муниципальных районов.



– Наша задача – провести праздники без происшествий и нарушений, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин. – И для этого очень важна профилактическая работа. Попрошу всех внимательно отнестись к своим обязанностям, касающимся обеспечения безопасности в преддверии массовых мероприятий.



Предполагается, что в новогодних торжествах примут участие около 50 тысяч человек, в рождественских – еще 35 тысяч. Всего же в период январских каникул в регионе пройдет около 400 масштабных проектов.



Правопорядок в ночь на 1 января в Ярославской области будут обеспечивать около тысячи сотрудников полиции. В настоящее время проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки. Она сейчас не вызывает опасений – с начала года произошло снижение количества зарегистрированных преступлений на семь процентов.



Как рассказала директор областного департамента культуры Марина Васильева, основные мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на Советской площади в Ярославле. Запланированы выступления популярных групп и танцевальных коллективов. Ожидается свыше 10 тысяч гостей. По информации мэрии города, будут установлены торговые площадки с противопожарным оборудованием, продажу алкогольных напитков ограничат.



Также участники совещания обсудили меры пожарной безопасности. Представитель МЧС России призвал ответственных лиц в районах проверить исправность систем пожарной автоматики.



Кроме того, был утвержден план работы на следующий год.