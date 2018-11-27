​Перспективы сотрудничества между правительствами Ярославской области и земли Гессен 27 ноября обсудили руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин и президент общественной организации «Общество русско-немецко-французской дружбы», вице-президент экономического объединения немецких предпринимателей «Золотое кольцо» Арно Пфеффер.



– С нашей стороны уже подготовлен проект плана взаимодействия, который мы направляем руководству федеральной земли Гессен, и мы будем также рады вашим предложениям, – отметил Кирилл Сорокин. – Германия – один из наших основных торговых партнеров. Сегодня реализуется много совместных проектов и в других сферах, в частности, в 2017 – 2018 годах проводится российско-германский «перекрестный» Год регионально-муниципальных партнерств.



Ярославская область сотрудничает с федеральной землей Гессен более 25 лет. В рамках взаимодействия с обществом русско-немецко-французской дружбы ежегодно проводятся культурные, спортивные и образовательные мероприятия. В 2019 году по инициативе Арно Пфеффера планируется организовать визит учащихся гимназии им. А.Л. Кекина из Ростова в Гессен.



– Я уже в 92-й раз посещаю Ярославскую область, и мне приятно работать на развитие сотрудничества земли Гессен и вашего региона, – сказал Арно Пфеффер. – В следующем году общество русско-немецко-французской дружбы также организует визит французской делегации в Ярославль.



В 2019 году планируется и поездка ярославской делегации в Гессен. Кроме того, пройдут мероприятия по обмену опытом и развитию сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, культуры, молодежной политики, образования, туризма. В частности, обсуждаются возможности участия гостей из Висбадена в международном туристическом форуме «Visit Russia», Ярославском инвестиционном форуме – 2019, встречи представителей ярославского бизнеса и немецких предпринимателей из экономического объединения «Золотое кольцо». В него входит около 50 предприятий малого и среднего бизнеса федеральной земли Гессен и других регионов Германии.



– Я считаю, что наиболее важным аспектом было бы привлечение в ваш регион гессенских предприятий сферы фармации и медицинских технологий. Немецкие предприятия имеют высокий потенциал в этой сфере, а у вас есть все условия для открытия здесь представительств, – отметил Арно Пфеффер. – Как президент экономического объединения «Золотое кольцо», я бы направил свои усилия в это русло.



В завершение встречи Кирилл Сорокин вручил Арно Пфефферу благодарность губернатора за вклад в развитие партнерства Ярославской области и федеральной земли Гессен.