​27 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоялось торжественное открытие Ярославского инвестиционного форума. Его основная тема – «Инвестиции в человека».



В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества, банковской сферы, руководители крупных частных и общественных организаций, представители институтов развития.



В рамках пленарного заседания выступили председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, директор по региональным вопросам Российско-Германской внешнеторговой палаты Сергей Быков, генеральный директор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипргор» Михаил Грудинин, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, ответственный секретарь межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов, заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» Светлана Хорунжая.



– Инвестиции – ключевой ресурс в достижении намеченных целей для любого региона и любой экономики, – отметил Дмитрий Степаненко. – В настоящее время Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. Это обусловлено сочетанием высокого экономического потенциала и постоянной работой над созданием комфортной бизнес-среды со стороны органов власти.



В 2018 году Ярославская область поднялась на восемь позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата и заняла 17-е место.



В регионе продолжается динамичное развитие промышленности, практически все отрасли показали рост. Взят курс на развитие и модернизацию экономики, внедрение передовых технологий и укрепление кадрового потенциала. Активно реализуются инвестиционные проекты, создаются новые производства.



Сейчас в Ярославской области в разной стадии реализации порядка 40 инвестпроектов в сфере промышленного производства. Общий объем инвестиций по ним составляет более 175 миллиардов рублей.



В рамках инвестиционного форума проходят презентации инфраструктурных, туристических, производственных, IT-начинаний, проектов в сферах АПК, медицины и транспорта, а также разработок комплексного развития территорий. Портфель инвестиционных возможностей представят Корпорация развития Ярославской области и региональная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Работают выставка стартапов, молодежная предпринимательская площадка «Свое дело».