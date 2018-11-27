​27 ноября на Ярославском инвестиционном форуме подписано трехстороннее соглашение между Правительством области, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Ярославским государственным университетом имени П.Г. Демидова. Сотрудничество будет направлено на поддержку субъектов малого предпринимательства и реализацию инновационных проектов.



Документ подписали председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, генеральный директор фонда Сергей Поляков и ректор ЯрГУ Александр Русаков.



– Для эффективного развития экономики региона важна поддержка исследователей, прорывных бизнес-идей и инновационных компаний, – отметил Дмитрий Степаненко. – Правительство Ярославской области плотно работает в этом направлении с вузами и федеральными институтами развития.



В рамках форума прошло награждение 22 победителей конкурса «УМНИК». Они получат гранты на проведение научно-исследовательских работ – 500 тысяч рублей на каждый проект.



– Программа «УМНИК» существует с 2007 года. Наши гранты уже получили более 17 тысяч ребят из различных регионов России, – рассказал Сергей Поляков. – Мы создали эту программу, чтобы как можно больше молодых креативных исследователей, ученых, инноваторов создавали наукоемкий бизнес. У нас это получилось: участниками программы создано более тысячи компаний.



Конкурс проводился в Ярославском государственном университете им. П.Г.Демидова с участием всех вузов Ярославской области.



Мероприятие ориентировано на студентов, аспирантов, молодых ученых от 18 до 30 лет, имеющих интересные и полезные идеи, разработки в сфере естественных и технических наук. Проекты должны отличаться научностью, новизной и возможностью дальнейшей коммерциализации.



Победителями признаются авторы нескольких работ в каждом направлении: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» (направление открыто с 2018 года).



Кроме того, на инвестиционном форуме состоялось награждение участников смотра-конкурса «Изобретено в Ярославской области» и конкурса на подготовку лучшего бизнес-плана с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП».