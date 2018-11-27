​27 ноября в рамках Ярославского инвестиционного форума заключены трехсторонние соглашения с новыми резидентами территорий опережающего развития Ростов и Гаврилов-Ям: ООО «Научно-производственное объединение «ТЛК», ООО «Викамед Текнолоджиз» и ООО «Ростовский комбикормовый завод». Документы подписали директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, главы администраций городских поселений и руководители компаний.



Суммарная стоимость проектов составляет порядка 54 миллионов рублей. Выполнение намеченных планов позволит создать 174 новых рабочих места в Гаврилов-Яме и 38 в Ростове. До конца 2018 года ожидается включение этих трех инвесторов в реестр Министерства экономического развития РФ.



– Ярославская область – уникальный регион, в котором функционируют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Предприниматели положительно оценивают условия и преимущества для развития бизнеса, которые им предлагают – в моногородах появляются новые резиденты, – отметила Галина Пенягина.



Правительством Ярославской области заключено 14 соглашений с различными компаниями о намерениях реализовать инвестиционные проекты в этом городе, а также в Ростове и Гаврилов-Яме.



В этом году Минэкономразвития РФ уже внесло в федеральный реестр первых резидентов территории опережающего развития Тутаев: ООО «Специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи» и ООО «Завод «Волга полимер».