​В этом году объем незаконных заготовок древесины в Ярославской области уменьшился в 1,5 раза, объем незаконных рубок – в 2,4 раза, размер ущерба, причиненного лесам вследствие нарушений лесного законодательства, – на 6 процентов. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, увеличилась более чем на 20 процентов.



Такие цифры были озвучены 27 ноября на совещании в Правительстве региона, которое прошло при участии руководителей лесничеств и арендаторов.



– За последние два года в регионе выстроена новая система межведомственного взаимодействия, позволившая кардинально изменить работу в сфере лесохозяйственной деятельности, легализовать оборот древесины и комплексно реанимировать направление лесовосстановления, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Это ключевое направление реализации новой экологической политики, нацеленной на здоровое будущее жителей нашего региона.



Как отметил Роман Колесов, в прошлом году – Году экологии Ярославская область вышла на передовые позиции на федеральном уровне в части сбережения лесных ресурсов. В этом году работа продолжена. Например, планы по лесовосстановлению перевыполнены. Этого удалось добиться благодаря новой системы межведомственного взаимодействия, где каждый из участников – сотрудники департамента лесного хозяйства, лесничеств и арендаторы – отвечает за результат.



С 1 января 2019 года арендаторы будут осуществлять свою деятельность по новым регламентам, предусматривающим разработку проектов освоения лесов. Уже сейчас документы можно подавать в региональный департамент лесного хозяйства для прохождения государственной экспертизы.



– Обращаю внимание арендаторов на то, что при рассмотрении проектов особое внимание будет уделено их соответствию требованиям действующего законодательства в части лесовосстановления и ухода за лесами, – сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Контроль за исполнением требований регламентов и проектов освоения лесов будет максимально усилен. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры вплоть до расторжения договоров аренды.