​27 ноября в Ярославле открылась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития образования. Участие в ней примут почти 900 человек. Это представители органов управления образованием, образовательных организаций и методических служб, специалисты по повышению квалификации, педагоги, руководители профессиональных объединений, эксперты в сфере образовательной политики из Ярославской, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Липецкой областей и Севастополя.



– Мы организовали площадку для конструктивного диалога, обмена опытом, выработки новых подходов и решений в различных сферах развития образования, – отметила директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Конференция станет важным событием, подводящим итоги года и определяющим задачи на перспективу.



Мероприятие началось в ярославском Институте развития образования с малой конференции, где речь шла о дошкольном образовании. Завтра запланированы работа двух дискуссионных площадок, семинар для учителей биологии, областная родительская интернет-конференция по формированию семейных ценностей и малая конференция по тьюторскому сопровождению профессионального роста педагога на базе информационно-образовательного центра в Тутаеве.



Большое пленарное заседание конференции состоится 29 ноября. Его темой станет повышение качества и доступности образования. Затем работа продолжится по направлениям: участники обсудят лучшие практики достижения результатов в общем образовании, роль профессиональных сообществ в формировании единого регионального образовательного пространства, возможности инклюзивного образования и коррекционные практики, новые горизонты развития профессионального образования. Также будут представлены первые итоги реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».



Кроме того, в программе конференции – мастер-классы, педагогические мастерские, выездные сессии на площадках образовательных организаций Ярославской области. Завершит мероприятие региональный слет лидеров инклюзивного образования.