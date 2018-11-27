​27 ноября 80-летие отмечает заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин Рыбинска Михаил Понарский. Без малого шесть десятилетий отдал развитию физкультуры и спорта в Рыбинске, из них 34 года как председатель комитета по физкультуре и спорту.



В праздничный день юбиляра вместе с родными и близкими людьми поздравили представители органов власти, общественники, ученики.



– Сегодня мы чествуем нашего земляка, выдающегося организатора спорта, человека чести и достоинства! Это не только харизматичный и авторитетный общественный лидер, но и удивительно интеллигентный и скромный человек, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Он воспитал тысячи спортсменов и до сих пор в строю.



Михаил Понарский начал работу в сфере физической культуры в сентябре 1963 года, когда пришел преподавателем в рыбинскую среднюю школу №3 им. М.В. Ломоносова. В 1970 году возглавил городской комитет по физкультуре и спорту. В должности руководителя он проработал до 2004 года. За это время произошли глобальные перемены: выросли десятки спортсооружений, открылось большинство из ныне работающих спортивных школ, в Рыбинске стали проводиться крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Кроме того, были построены такие серьезные объекты, как специализированный комплекс для стрельбы из лука и лыжный стадион в «Демино».



– Я всю жизнь придерживаюсь двух принципов: «Здоровье не купишь в аптеке» и «Движение – это жизнь», – поделился Михаил Понарский. – До сих пор делаю зарядку по утрам, стараюсь много ходить, раньше лыжами увлекался. Для того чтобы нормально себя чувствовать, очень важно отказаться от вредных привычек и обязательно иметь определенную физическую нагрузку.