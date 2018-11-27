​В Ярославле начали работать первые лифты, замененные по программе капитального ремонта многоквартирных домов. После приемки Ростехнадзора их подключили в доме №33 по улице Серго Орджоникидзе. Предыдущие кабины здесь проработали почти 30 лет, они не менялись с момента постройки дома в 1989 году.



– Работы по замене оборудования завершили в ноябре в соответствии с графиком, – рассказал главный инженер АО «Ярославльлифт» Сергей Другаков. – Мы как обслуживающая организация довольны капитальным ремонтом, он выполнен на достойном уровне. Замечания у инспекторов Ростехнадзора были самые минимальные. Это же касается и других объектов, где сейчас идет приемка. Замечаний, связанных с безопасностью эксплуатации, нет.



На текущий момент в регионе ведется замена 168 лифтовых кабин, 126 из которых находятся в областном центре и еще 42 в Рыбинске, Переславле, Тутаеве. Сдано в эксплуатацию 13 лифтов, 17 ждут комиссий Ростехнадзора. Еще 32 объекта завершены, готовится пакет документов для назначения приемки.