​Постановлением Правительства Ярославской области утверждена концепция новой экологической политики.



Документ разработан по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Работу над ним вели пять экспертных групп. Их предложения по направлениям «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с отходами» и «Просвещение» систематизированы и согласованы с профильными органами исполнительной власти.



– Концепция новой экологической политики станет основополагающим инструментом при реализации существующих и разработке новых программ по обеспечению экологической безопасности региона, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В документе определены цели, принципы и задачи работы по охране окружающей среды, описаны общая ситуация и основные экологические проблемы региона, обозначены направления деятельности по их решению.



В частности, одна из проблем – качество питьевой воды. Для его повышения необходимо предотвратить загрязнение рек, в том числе путем совершенствования системы ливневой канализации. Большинство сетей строилось в 50-е годы прошлого века, и срок их эксплуатации давно истек. Строительство новых и капитальный ремонт существующих коллекторов – одно из направлений работы, обозначенных в концепции.



В сфере обращения с отходами в качестве ключевых векторов в документе определены внедрение раздельного сбора мусора, создание инфраструктуры для обработки ТКО, модернизация действующих полигонов, ликвидация объектов накопленного вреда – «зеленого масла» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле и прудов-накопителей на территории ЯНПЗ им. Менделеева.



Часть мероприятий, предложенных экспертами, уже реализуются. Например, идет создание сводного тома предельно допустимых выбросов в атмосферу, позволяющего проводить оценку степени влияния предприятий на качество воздуха и прогнозировать экологические последствия реализации программ промышленного развития. Ряд предложений экспертов учтен при формировании бюджета на следующие три года. Это касается и расширения системы экологического образования, и мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.



– Работа по формированию концепции новой экологической политики шла в течение двух месяцев. В процессе были задействованы 70 специалистов из различных сфер деятельности, – добавил Роман Колесов. – В результате удалось не только обозначить новые векторы в обеспечении экологической безопасности региона, но и синхронизировать усилия всех органов власти и общественности в данном направлении.



Справка



С концепцией новой экологической политики Ярославской области можно ознакомиться здесь. С постановлением об ее утверждении – здесь.