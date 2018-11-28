​27 ноября в рамках Ярославского инвестиционного форума состоялся конкурс начинающих бизнес-проектов «Битва стартапов». Жюри, в состав которого вошли представители венчурных фондов и госкорпораций, оценило лучшие предпринимательские начинания в сфере цифровых и промышленных технологий.



– Важно помнить, что инновации, высокие технологии ценны не сами по себе, а когда они работают на благо человечества, – отметила заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Крохмаль. – Президент России Владимир Путин всегда подчеркивает необходимость поддержания высокого темпа технологических изменений. Наш регион двигается в ногу со временем и ставит свои рекорды. Разработки из Ярославской области используются в России и мире. Уверена, что многих из участников битвы ждут подобные перспективы.



В конкурсе приняли участие 13 стартапов из Ярославской, Волгоградской областей и города Москвы. Среди проектов были представлены: программно-аппаратный комплекс для разработки умной электроники, сервис умных решений для дома и бизнеса, бескомпрессорный эжекционно-вакуумный аэратор-дегазатор, система для киберспортивных образовательных программ, технология двойного капсулирования для утилизации ТБО и другие.



Лучшим был признан проект Елены Скворцовой из Ярославля, которая представила технологию инкубации икры и подращивания мальков осетровых рыб.



Также 18 стартапов было представлено на выставке Ярославского инвестфорума. Его участники проголосовали за наиболее инвестиционно привлекательный проект. Им стала установка глубокой очистки дымовых газов ярославца Александра Климова.



– Мы принимали участие и в предыдущем Ярославском инвестфоруме, – сказал руководитель департамента регионального развития фонда «Сколково» Александр Окунев. – И сегодня видим, что за год произошли серьезные позитивные изменения не только среди команд, но и в их подходе к бизнес-решениям. А в целом форум демонстрирует, что инновационный бизнес в России продолжает развиваться и региональные органы власти создают для этого все условия.



Организаторами «Битвы стартапов» стали департамент инвестиций и промышленности и Корпорация развития МСП Ярославской области. Партнерами выступили ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ПАО «Промсвязьбанк».