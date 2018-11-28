|3 декабря, в День Неизвестного Солдата, в Рыбинске состоится церемония перезахоронения останков двух красноармейцев-рыбинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Геннадий Голубкин 1920 года рождения и Сергей Батов 1921 года рождения были призваны на фронт из Рыбинска. Оба не вернулись домой. Останки одного обнаружены при проведении поисковых работ на месте боев в Духовщинском районе Смоленской области, второго – в Износковском районе Калужской области.
Волонтерам удалось найти родственников красноармейцев, проживающих в Рыбинске.
Бойцов перезахоронят на территории воинских захоронений на Всехсвятском кладбище. Торжественная церемония начнется в 13 часов.
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