​3 декабря, в День Неизвестного Солдата, в Рыбинске состоится церемония перезахоронения останков двух красноармейцев-рыбинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Геннадий Голубкин 1920 года рождения и Сергей Батов 1921 года рождения были призваны на фронт из Рыбинска. Оба не вернулись домой. Останки одного обнаружены при проведении поисковых работ на месте боев в Духовщинском районе Смоленской области, второго – в Износковском районе Калужской области.



Волонтерам удалось найти родственников красноармейцев, проживающих в Рыбинске.



Бойцов перезахоронят на территории воинских захоронений на Всехсвятском кладбище. Торжественная церемония начнется в 13 часов.