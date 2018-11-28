​С 10 декабря пациентов 1 – 7-го участков поликлиники бывшей больницы №5 Ярославля будут обслуживать по адресу: проспект Октября, 52.



– Здесь у нас будут располагаться кабинеты терапевтов, регистратура. Прием также будут вести эндокринолог с неврологом, – рассказал директор Центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. – В помещениях практически закончен капитальный ремонт. Работа проведена большая, и вы видите, как все преобразилось. Мы поменяли практически все, от полов до освещения. Сейчас доделываем навигацию и готовы принимать пациентов.



Новая, современная поликлиника будет обслуживать 11 тысяч человек. Их уже начали оповещать об изменениях: страховые компании ведут рассылку СМС, в здании на улице Терешковой вывешены объявления.



Ранее четыре участка бывшей поликлиники клинической больницы №5 – с 8-го по 11-й – были перемещены в здание поликлиники №1, расположенное на улице Собинова, 34/1.



– Что касается стационара бывшей пятой больницы, то к нам на проспект Октября переедет терапевтическое отделение. Сейчас заканчиваем ремонт помещений под него, – сообщил Сергей Луганский. – Неврологическое и реабилитационное отделения в начале декабря перебазируются в госпиталь ветеранов войн.