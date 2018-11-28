​Направления сотрудничества между Индией и Ярославской областью на встрече в Правительстве региона обсудили заместитель председателя Правительства Максим Авдеев и советник, руководитель экономического и коммерческого отдела посольства республики в Москве Сундарамуртхи Инбасекар. Также на встрече присутствовали руководители предприятий, заинтересованные в развитии международного взаимодействия.



– Перспективы для совместной работы сегодня мы видим в сфере фармацевтики, информационных технологий, автомобильной промышленности и судостроения, – отметил в приветственном слове Максим Авдеев.



В 2017 году товарооборот Ярославского региона с Индией вырос на 15 процентов и составил 13,7 миллиона долларов США, за 9 месяцев текущего года – 12 миллионов. Основа импорта в последние годы – табачное сырье и машиностроительная продукция. Экспортирует регион в рамках этого партнерства преимущественно товары машиностроения и полиграфии. На территории области работают две организации с участием индийского капитала.



По мнению Максима Авдеева, сегодня отношения с Индией имеют потенциал для развития, и регион заинтересован в этом.



Индийская сторона высказывает интерес к работе с ярославскими предприятиями двигателе- и авиастроения. Особое внимание – к сфере гражданского судостроения ввиду намерения властей республики развивать внутреннюю навигацию на водных объектах.



В развитие транспортной логистики в стране в ближайшее десятилетие Индия готова вложить сотни миллиардов долларов. Обеспечивающие технологии и оснащение отрасли республика ищет в России, в частности, в Ярославском регионе. Кроме того, в зоне внимания индийских партнеров – фармация и поставки древесины.



– Мы готовы развивать партнерство и в сфере образования, – подчеркнул Сундарамуртхи Инбасекар. – Ежегодно 7,5 миллиона наших выпускников уезжают продолжать образование в странах Запада. При этом Россия дает весьма качественное образование, более доступное по стоимости и логистике. Но для этого необходимо системно преодолевать языковой барьер.



В рамках встречи стороны подтвердили планы сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги. Уже в декабре представители предприятий Ярославской области отправятся в Индию с бизнес-миссией. Поездка организована и подготовлена региональным Центром экспорта. Рассматривается вопрос и о визите в республику официальной делегации во главе с губернатором Дмитрием Мироновым.



В рамках деловой поездки в Ярославскую область Сундарамуртхи Инбасекар ознакомится с производственными и исследовательскими площадками региона. В частности, запланировано посещение ЦТФТ им. М.В. Дорогова и предприятия «Русские краски».