​В Ярославле после капитального ремонта открылась флюоростанция – диагностический корпус областной клинической туберкулезной больницы. Деньги на проведение работ в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей выделены из регионального бюджета. На эти средства обновлены кабинеты, выполнен монтаж современной системы вентиляции, заменена электрика, сделан пандус.



– Флюорографическая станция – важный социальный объект, здесь выявляются заболевания туберкулезом, – сказала начальник отдела организации специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Сомичева. – Кроме того, врачи станции выявляют патологии легких, сердечно-сосудистой системы, лимфоаденопатию.



Флюоростанция была открыта в конце 60-х годов прошлого века. Сегодня она оснащена современной техникой – низкодозовым цифровым флюорографическим аппаратом с высокой разрешающей способностью. Пациентам выдается точный результат сразу после прохождения обследования. На станции работают высококвалифицированные врачи, более половины из которых имеют высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно она принимает до 40 тысяч посетителей.



– Областная клиническая туберкулезная больница занимается своевременным выявлением инфицированных, – отметила директор медучреждения Анна Виноградова. – У нас внедрена скрининг-диагностика туберкулеза у детей с 8 лет препаратом «Диаскинтест», проводится обязательная ежегодная флюорография жителей региона с 15 лет.



Каждый год из областного бюджета выделяются деньги на закупку лекарств для лечения больных туберкулезом – около 30 миллионов рублей, на ремонт помещений областной клинической туберкулезной больницы – около 5 миллионов рублей, на закупку оборудования – около миллиона рублей.



За последние 5 лет отмечается снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза в Российской Федерации, Центральном федеральном округе и в Ярославской области. В 2017 году заболеваемость всеми формами туберкулеза по региону уменьшилась на 9,7 процента, смертность от туберкулеза – на 4,5 процента.