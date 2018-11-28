​С начала года государственные инспекторы, работающие в сфере экологического надзора, провели более 3000 рейдов. Оформлено 738 протоколов об административных правонарушениях, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный предыдущий период. Число мероприятий по пресечению браконьерства увеличилось на 10 процентов. Сумма наложенных штрафов выросла вдвое.



Такие цифры 28 ноября были озвучены на расширенном заседании Правительства Ярославской области. Отмечено, что в регионе государственным экологическим надзором охвачено порядка 1700 объектов негативного воздействия на окружающую среду, большинство из которых – промышленные предприятия. Также под постоянным контролем находится 4 тысячи водных объектов и водоохранных зон, 366 особо охраняемых природных территорий и более 3 миллионов гектаров охотничьих угодий.



– Вопросы экологической безопасности населения в регионе являются первоочередными, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – С этого года в Ярославской области стартовала пятилетка экологии. Вместе с независимыми экспертами мы разработали и утвердили концепцию новой экологической политики. Этот документ станет основополагающим инструментом для реализации существующих и разработки новых региональных программ, нацеленных на обеспечение экологической безопасности населения.



Глава региона отметил, что часть мероприятий, вошедших в концепцию, в том числе необходимых для повышения эффективности экологического надзора, уже в стадии реализации. В частности, завершается разработка сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Это очень важно для экологически безопасного планирования развития территорий.



Как доложил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков, за последние два года в регионе успешно внедрена новая система межведомственного взаимодействия в направлении экологического надзора. При планировании маршрутов обследования инспекторы учитывают информацию ресурса «Интерактивная карта свалок», созданного Общероссийским народным фронтом. Также принимаются во внимание сведения, поступающие на телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.



Проводится ежеквартальный мониторинг деятельности органов местного самоуправления, в рамках которого оценивается работа по уборке несанкционированных свалок. С начала года выявлено более 1000 мест нелегального размещения отходов, из которых 968 (более 90 процентов) на сегодняшний день ликвидировано. Угличский, Тутаевский, Ростовский, Рыбинский муниципальные районы, а также города Рыбинск и Переславль-Залесский отмечены как наиболее активные в данном направлении.



В том же режиме межведомственного взаимодействия обследовано более 30 старых карьерных выемок, выявлено 18 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. По фактам безлицензионного недропользования вынесено 14 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности.



Консолидация ресурсов в направлении государственного охотничьего надзора позволила в 2018 году провести порядка 2500 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлен ущерб на 37,6 миллиона рублей. Он будет взыскан с нарушителей.