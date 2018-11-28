28 ноября на заседании Правительства области подведены итоги реализации в регионе приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». Его финансирование в 2018 году составило 1 миллиард 478 миллионов рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. В 2017 году на реализацию проекта было выделено 1,3 миллиарда рублей.



– Президент России Владимир Путин поставил перед субъектами Федерации задачу: к 2025 году более 85 процентов трасс должно соответствовать нормативным требованиям. И мы ее последовательно решаем, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – В этом году в регионе отремонтировано более 230 километров дорог, в том числе 81 километр – по программе «Безопасные и качественные дороги». Итоги дорожного сезона этого года мы подвели вместе с гражданскими активистами и представителями общественных организаций. Во многом именно участие общественности в контроле за ремонтом, строительством и приемкой дорог помогло нам кардинально переломить ситуацию в этой сфере.



Губернатор отметил, что впервые за много лет проведены масштабные дорожные работы во втором по величине городе области – Рыбинске. На эти цели выделено более 700 миллионов рублей, из которых 600 миллионов – средства федерального бюджета и 110 миллионов – региона.



Заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец рассказал, что в рамках приоритетного проекта в Ярославской агломерации отремонтировано 30 объектов, 23 из которых – в региональном центре. Также проведены мероприятия по ликвидации 60 мест концентрации ДТП. Установлено 9 новых светофорных объектов, заменено 47 светофоров и более 4,6 тысячи дорожных знаков. Искусственные неровности обустроены на 72 участках дорог, нанесено 55 тысяч квадратных метров дорожной разметки термопластичными материалами с устройством шумовых полос.



При производстве работ применялись современные технологии и материалы. Были обустроены тротуары, автобусные остановки, ограждения, зоны для парковок.



Заказчики проводили сплошной мониторинг качества работ. Регулярно к таким проверкам привлекались депутаты Ярославской областной Думы, общественные организации, представители общественных советов при региональном департаменте дорожного хозяйства и департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, активные граждане. Всесторонний контроль также обеспечивали федеральные кураторы проекта, среди которых ФКУ «Упрдор «Холмогоры», ФАУ «РосдорНИИ», Федеральное дорожное агентство.



По трем основным контрактам на ремонт дорог были зафиксированы нарушения в части несоответствия материалов, качества работ и сроков их выполнения. За свой счет подрядчик переложил более тысячи тонн некачественно уложенного асфальта на общую сумму около 6 миллионов рублей. Кроме того, по предписаниям заменено порядка 1300 погонных метров бордюрного камня.



В настоящее время производится расчет суммы неустойки за нарушения сроков выполнения контрактов в соответствии с действующим законодательством. По предварительным данным, ее размер – около 1,9 миллиона рублей.