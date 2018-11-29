​В этом году студенты и выпускники вузов Ярославской области подали 3779 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал». Это в три раза больше, чем в 2017-м, – 1192 регистрации.



«Я – профессионал» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой подписал Президент Владимир Путин. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.



– Хочется отметить, что все больше студентов и вузов вовлекаются в участие в олимпиаде «Я – профессионал». Во втором сезоне проекта не только число регистраций достигло рекордной отметки более чем в полмиллиона заявок, но и количество вузов, откуда они поступали, увеличилось с 828 до 1281, – отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.



Ярославская область представлена студентами из 12 вузов. Наибольшее количество заявок – из Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (1149), Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П.А. Соловьева (691) и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (656).



В процесс организации и проведения олимпиады «Я – профессионал» вовлечено 114 крупнейших вузов страны. Партнерами выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.



Принять участие в мероприятии могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года, по двум трекам: «Бакалавриат» и «Специалитет и магистратура».



Наиболее популярные направления среди ярославцев: «Машиностроение» (222 заявки), «Строительство» (205 заявок) и «Арктические технологии» (173 заявки).



В 2018 – 2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в национальной базе «Я – профессионал» и пройти стажировку в крупных российских компаниях.