​В августе в рамках официального визита на Крымский полуостров ярославской делегации во главе с губернатором Дмитрием Мироновым были достигнуты договоренности о поставках на территорию нашего региона севастопольской винодельческой продукции. Сегодня она была презентована представителям ведущих предприятий оптовой и розничной торговли и рестораторам. Мероприятие прошло в областном департаменте АПК и потребительского рынка.



– Это хороший пример импортозамещения. Сегодняшнее мероприятие позволит нам расширить ассортимент вин Севастополя на полках ярославских магазинов, – сказал заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.



Ассоциация виноделов Севастополя представила около 40 видов вин, от игристых до крепленых. Некоторые из них еще не поставлялись на потребительский рынок. Также виноделы презентовали эксклюзивные авторские вина.



– В настоящее время в Севастополе активно развивается авторское виноделие, – отметил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства города Севастополя Максим Большенко. – Сейчас такая продукция завоевывает все большую популярность. А благодаря Правительству Севастополя виноделие становится перспективной отраслью.



В настоящий момент в рамках государственной программы города Севастополя аграриям оказывается господдержка, в том числе по возмещению 80 процентов затрат на закладку многолетних плодовых насаждений и виноградников и уход за ними, а также 90 процентов затрат на установку мелиоративных систем.



Работа по расширению ассортимента севастопольской продукции на ярославском рынке проводится в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-технологическом, культурном сотрудничестве между правительствами двух регионов.