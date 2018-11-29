​8 – 9 декабря в Гаврилов-Яме пройдет историческая реконструкция закрытия футбольного сезона 1914 года. Ретроматч «Футбол на все времена» состоится на стадионе «Труд» – первом профессиональном футбольном поле в российской провинции. Его построили британцы в 1912 году.



Летом стадион уже стал центром яркого праздника, развернувшегося вокруг спортивной истории города. Ретроматч «Гол!» по-гаврилов-ямски, или спортивный день 1914 года» – новое событие высокого туристического сезона – состоялся в июне и был приурочен к открытию Чемпионата мира по футболу. Успешный старт мероприятия стал поводом для повторной реализации – для привлечения гостей в регион в межсезонье. На эти цели проект получил грант департамента туризма Ярославской области.



– Сегодня событийная повестка нашего региона является одной из самых насыщенных и интересных на туристическом рынке. Успешные событийные проекты должны работать на загрузку отраслевой индустрии в «низкий» сезон. Мы помогаем организаторам переформатировать свои мероприятия под эти задачи и оказываем им финансовую поддержку, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



Программа футбольного праздника рассчитана на два дня. 8 декабря гостей ждет реконструкция закрытия сезона игр 1914 года, в рамках которой состоится товарищеский матч между командами Гаврилов-Яма и Данилова. Также на стадионе пройдут матчи молодежных и взрослых футбольных клубов.



9 декабря на стадионе пройдут закрытие футбольного сезона и торжественное чествование лучших футболистов. Также на площадке мероприятия развернутся тимбилдинговые игры.



Кроме того, в рамках программы будут организованы бега борзых собак и кинопоказы. Для гостей праздника будут работать «Маркет местной еды», футбольный дартс, гигантский футбольный тир, спортивные и детские площадки, выставка ретросамокатов и велосипедов, квест «Пас в историю», контактный музей, сувенирные лавки.