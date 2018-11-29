​29 ноября Правительство области и АНО «Российская система качества» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и руководитель Роскачества Максим Протасов.



Дмитрий Миронов отметил, что соглашение имеет стратегическое значение, поскольку напрямую касается здоровья жителей не только Ярославской области, но и тех регионов, в которые поставляются ярославские товары.



– Мы понимаем, что от уровня качества зависит конкурентоспособность нашей сельскохозяйственной продукции, а также формирование имиджа Ярославской области как территории, где производятся безопасные товары, соответствующие самым высоким стандартам, – сказал Дмитрий Миронов. – Перед региональным АПК стоит задача за счет развития высокоэффективного сельскохозяйственного производства, применения современных технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечить выпуск широкого спектра качественных, экологически чистых продуктов питания, конкурентоспособных на межрегиональных и международных рынках.



Развитие агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста». В 2018 году объем сельхозпроизводства в Ярославской области, по предварительным данным, составит более 36 миллиардов рублей. Регион полностью обеспечивает себя мясом птицы и яйцами и поставляет эти позиции в 15 субъектов РФ. Ярославская органическая продукция пользуется популярностью не только на российских рынках, но и у европейских потребителей.



Благодаря подписанному соглашению будут объединены усилия Роскачества и Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов в мониторинге товаров, реализуемых в магазинах региона. Запланирована работа по выявлению фальсифицированной продукции и информированию населения о качественных товарах.



Подробнее вопросы сотрудничества Дмитрий Миронов и Максим Протасов обсудили в ходе рабочей встречи. Участие в работе также приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители Валерий Холодов и Максим Авдеев.



– Это не просто соглашение, но и конкретная дорожная карта по реализации программы взаимодействия Роскачества и Ярославской области. С этого момента ваш регион еще более активно включится в федеральные программы по повышению качества товаров и услуг, – сказал Максим Протасов. – В рамках сотрудничества мы не только внедряем и отслеживаем системы управления качеством на предприятиях, но и осуществляем мониторинг качества на товарном рынке по заявкам от субъектов РФ. Также мы ждем заявок на исследования лучших региональных товаров, которые достойны получить федеральный знак качества и нашу поддержку в продвижении на российском и международном рынках. По всем этим направлениям мы готовы сотрудничать.



Максим Протасов добавил, что от Ярославской области сегодня поступает много новых предложений, в том числе по производству органической продукции. Также он сообщил, что в этом году ПАО «ОДК-Сатурн» стало обладателем премии Правительства РФ в области качества. Отбор предприятий для вручения этой награды ведут совместно Роскачество и Росстандарт.



Справка



Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим отечественным товарам российского знака качества. Для этого Роскачество осуществляет исследование продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой присваивается российский знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.