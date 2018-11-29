​Перспективы развития фармацевтической отрасли в Ярославской области обсудили участники круглого стола, состоявшегося 29 ноября в рамках двухдневного визита в регион представителей немецкого бизнес-сообщества. В мероприятии приняли участие руководители департамента инвестиций и промышленности, Ярославской торгово-промышленной палаты, областных фармацевтических компаний, Российско-Германской внешнеторговой промышленной палаты.



– Сегодняшняя встреча – уникальная возможность оценить перспективы развития торгово-экономических отношений между нашим и немецкими регионами, наладить взаимовыгодное сотрудничество, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – За прошедший год благодаря работе Правительства области с инвесторами и научным сообществом удалось добиться значительных результатов. По итогам 2017 года предприятия региона произвели лекарственных средств и медицинских материалов на сумму 15 миллиардов рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2016 году.



Ярославский фармкластер начал свою деятельность в 2009 году. На сегодняшний день он представляет собой комплекс взаимосвязанных инновационных предприятий, входит в тройку лучших в стране. В регионе проводятся научные исследования, трансфер технологий, ведется подготовка кадров для отрасли. Ярославская область пополняется новыми промышленными предприятиями мирового уровня: «Р-Фарм», «Teva», «Фармославль» – филиал «Р-Фарм», «Takeda», «Безен Хелскеа», планируется открытие инновационного производства «НТ Фарма».



Перед участниками встречи выступили сотрудники компаний АО «Фармославль» ГК «Р-Фарм», «Тева» в Ярославле, ЦТФТ им. М.В. Дорогова. Представители немецкого бизнеса презентовали свою продукцию и услуги. Продолжением мероприятия стали В2В-встречи.



Напомним, что в октябре состоялась презентация ярославского фармацевтического кластера в торгово-промышленной палате Франкфурта-на-Майне в рамках Дней российской фармацевтики в Германии.