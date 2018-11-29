​По результатам контрольных мероприятий с начала года демонтировано более 400 незаконно установленных рекламных конструкций. В настоящее время работы проводятся в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе, Переславле-Залесском, а также на территории отдельных муниципальных образований.



Нормативными документами утверждены единые типы и виды рекламных конструкций на территории Ярославской области. Кроме того, установлено, что при согласовании размещения рекламы на фасадах предоставляется комплексный проект оформления фасада здания.



– С начала года ведется работа по контролю за состоянием рекламных конструкций, их размещением в соответствии с требованиями региональной схемы, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Выявляются незаконные рекламные объекты, в адрес владельцев выносятся предписания, производится демонтаж как отдельно стоящих, так и фасадных конструкций в целях недопущения нарушений законодательства о конкуренции. Одновременно с этим создаются условия для благоприятного развития бизнеса тех, кто готов работать в рамках правового поля.



Максим Фролов сообщил, что в августе-сентябре в Ярославле прошли электронные аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом новых требований. Предложения для торгов впервые были сформированы в форме лотов из 10 – 15 рекламных конструкций 3 на 6 метров. В результате по итогам трех аукционов сумма каждого лота возросла в 2 – 3 раза от начальной цены, и в региональный бюджет поступило более 20 миллионов рублей.



Схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций представлена в цифровом виде на Геопортале Ярославской области.