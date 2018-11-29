В 2018 году сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области провели около 500 надзорных мероприятий, в том числе проверку состояния Губернаторской беседки на Волжской набережной в Ярославле. Памятник архитектуры после получения собственником предписания об устранении выявленных нарушений был приведен в надлежащий вид и сегодня в полной мере соответствует своему статусу визитной карточки города.



– По итогам проведенных надзорных мероприятий в отношении нарушителей законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия 14 собственников зданий привлечены к административной ответственности, – рассказал заместитель директора департамента Роман Васильев. – Кроме того, направлено 13 заявлений в органы полиции по факту обнаружения признаков состава преступления. Также направлено два иска в суд об изъятии объектов культурного наследия у нерадивых собственников – дома жилого в Угличе и здания костела в Ярославле.



Роман Васильев добавил, что в результате контрольных мероприятий подготовлено 41 охранное обязательство для собственников объектов культурного наследия, включенных в реестр, и 53 требования в отношении выявленных объектов культурного наследия. Сумма наложенных судами за указанный период штрафов по зафиксированным нарушениям составила 426 тысяч рублей.



Справка



На территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия. Каждый из них подлежит охране вне зависимости от того, является ли он выявленным объектом или уже включен в Единый государственный реестр.