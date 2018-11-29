​29 ноября в Ярославле прошло пленарное заседание межрегиональной научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам развития образования. Выступали ведущие российские эксперты, руководители органов образования, методических служб и инновационных площадок.



– Национальный проект «Образование» раскрывает стратегические задачи государственной образовательной политики, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И во многом его успешная реализация будет зависеть от того, насколько точно мы проанализируем современное состояние региональной системы образования, свою готовность к изменениям. Сегодня мы говорим о том, на какой основе мы будем строить дальнейшую работу по повышению качества и доступности образования.



Одно из направлений будущего нацпроекта – развитие профессионального мастерства педагогов. В Ярославской области создан региональный комплекс непрерывного педагогического образования – сетевое объединение, в которое вошли департамент образования, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Институт развития образования и четыре педагогических колледжа.



Создана система сопровождения профессионального развития педагогов, проводятся конкурсы профмастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года», «Психолог года», «Сердце отдаю детям». В 2018 году в регионе к ним прибавился новый конкурс «Педагогический дебют» – для молодых специалистов.



6700 педагогов региона объединяют 47 сообществ: это ассоциации и методические объединения учителей-предметников, педагогов профессионального образования, мастеров производственного обучения. Активно работает открытая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем педагогического роста «Педсовет-76».



В рамках проекта по модернизации содержания и технологий образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом подготовлено 32 учебных пособия, проведено 20 вебинаров, участниками которых стали 1200 человек из 26 регионов страны. В курсах повышения квалификации приняли участие около 800 человек из Ярославской области и 1200 из 17 регионов.



Повышается доступность дополнительного образования детей – выдано более 30 тысяч сертификатов на обучение в кружках и секциях. Помимо создания регионального модельного центра, в 10 муниципальных районах организованы опорные центры. В области успешно запущен навигатор – информационный портал, база которого содержит около 1800 дополнительных образовательных программ.



– Я давно знаком с регионом, вместе сделали очень многое в системе дополнительного образования детей, и среди внедряющих персонифицированное финансирование регион тоже является одним из лидеров, – отметил и. о. генерального директора Фонда новых форм развития образования Максим Инкин. – Есть огромные успехи в сфере дополнительного профессионального образования. Очень хорошо работает Институт развития образования, который сейчас благодаря национальному проекту «Образование» будет трансформироваться в лучшую сторону. Ведь одна из основных наших задач – формировать ценность саморазвития на протяжении всей жизни.



После большого пленарного заседания работа продолжилась по направлениям: участники обсудили лучшие практики достижения образовательных результатов в общем образовании, роль профессиональных сообществ в формировании единого регионального образовательного пространства, возможности инклюзивного образования и коррекционные практики, новые горизонты развития профессионального образования.