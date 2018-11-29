​29 ноября в Ярославле в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся круглый стол «Качество и безопасность пищевой продукции – здоровье нации». Участие в работе приняли руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая, представители предприятий, органов власти, федеральных структур.



Валерий Холодов сообщил, что сегодня Ярославская область на 1-м месте в ЦФО по объему производства куриных яиц, на 2-м – по темпу прироста розничного товарооборота, на 3-м – по урожайности овощей открытого грунта. По продуктивности крупного рогатого скота и урожайности картофеля – в десятке лучших регионов.



Кроме того, Ярославская область является первой в России по объемам производства высококачественной натуральной органической продукции. Для маркировки продовольственных товаров учрежден знак «Ярославское качество». В целях содействия появлению новых брендов, отвечающих мировым стандартам, организован областной конкурс «Лучший бренд года Ярославской области».



После подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и Роскачеством работа в направлении повышения качества продукции, реализуемой в ярославских магазинах, будет усилена.



– Знаю об особом отношении региональных властей к вопросам качества товаров и услуг, а значит, и качества жизни людей, – сказал Максим Протасов. – Мы действительно отмечаем, что по целому ряду позиций Ярославская область является пионером. Вы первые, кто активно начал заниматься производством органической продукции. Я уверен в успехе этого проекта, его важности для России и в том, что такие товары будут пользоваться спросом и на зарубежных рынках.



Максим Протасов подробно рассказал о деятельности АНО «Российская система качества», о включении продукции местных товаропроизводителей в проводимые организацией исследования. Это позволяет малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки. Лучшим региональным товарам может быть присвоен российский знак качества.



– Благодаря подписанному сегодня соглашению мы можем наладить конструктивный диалог между производителем и потребителем, выстроить алгоритм, цепочку производства экологически чистой и качественной продукции, – подчеркнул Валерий Холодов.



В ходе круглого стола затронуты темы добровольной сертификации товаров, роли общественных организаций в повышении качества пищевой продукции. Итоги мониторинга сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия озвучил руководитель регионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Александр Лептюхов. Ряд вопросов касался развития молочной отрасли.