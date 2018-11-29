​В проекте регионального бюджета на следующий год на проведение мероприятий в рамках концепции новой экологической политики предусмотрено более 240 миллионов рублей.



В частности, планируется строительство мусоросортировочных комплексов в Ростовском и Брейтовском районах. Также рассматривается возможность создания объекта утилизации отходов с применением пиролизных технологий. Затраты на эти проекты превысят 130 миллионов рублей.



Еще 11,5 миллиона в бюджете заложено на софинансирование работ по рекультивации полигона захоронения ТКО в Переславском районе. Предложение о включении этого объекта в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» уже направлено в Минприроды России.



Более 90 миллионов рублей планируется потратить на укрепление правового берега Волги на участке от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи. Реализация проекта позволит минимизировать негативное воздействие вод Горьковского водохранилища на прибрежную зону, защитить городскую инфраструктуру и обеспечить безопасность населения.



На финансирование мероприятий по сбору у населения и утилизации ртутьсодержащих отходов и батареек предусмотрено порядка 800 тысяч рублей, на проведение мониторинга состояния окружающей среды – более 3 миллионов, на реализацию просветительских проектов в сфере экологии – без малого полмиллиона рублей.



Все эти и многие другие предложения разработаны при активном участии экспертного сообщества. В процессе формирования концепции новой экологической политики, стартовавшем по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, были задействованы 70 специалистов. Они вошли в пять экспертных групп: «Вода», «Обращение с отходами», «Воздух», «Лес», «Просвещение».



Сейчас главный экологический документ региона утвержден постановлением Правительства Ярославской области. Реализация предусмотренных концепцией мероприятий уже началась.