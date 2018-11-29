29 ноября губернатор Дмитрий Миронов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили вопросы государственной поддержки сельхозотрасли. Встреча состоялась в рамках торжественных мероприятий, посвященных подведению итогов работы ярославского агропромышленного комплекса в текущем году.



Дмитрий Миронов сообщил министру, что доля АПК и потребительского рынка, а также налоговые отчисления в консолидированный бюджет области составляют более четверти валового регионального продукта. В области реализуется более 50 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на сумму около 40 миллиардов рублей. По результатам 2018 года Ярославский регион является лидером в России по производству органической продукции.



– Хочу обратить ваше внимание, что главной проблемой в развитии данного направления является дефицит знаний и навыков в технологии производства, – сказал губернатор. – Поэтому в настоящее время на базе Ярославской сельхозакадемии создается Всероссийский центр компетенций органического сельского хозяйства. Нам необходимо идти в ногу со временем, а для этого нужно модернизировать учебно-производственную базу, в том числе и для открытия новых направлений подготовки специалистов в сферах сельского хозяйства, аквакультуры, пищевой и перерабатывающей промышленности. Прошу вас оказать содействие в реализации этого проекта.



Дмитрий Патрушев сказал, что будут проведен анализ данного предложения.



– Для нас сейчас приоритетным является реализация указа Президента об увеличении экспорта российской продукции к 2024 году до 45 миллиардов долларов США, – сообщил министр. – Мы должны выполнить его без потерь для российского рынка, поэтому сейчас должны наращивать товарную массу. И поддерживаем любые начинания, которые будут работать на увеличение экспорта. Обязательно рассмотрим проект, о которым вы говорите, и если там выявится экспортная составляющая, то вероятность оказания господдержки значительно повышается.



Также в ходе встречи глава региона попросил помощи министерства по законодательной поддержке агротуризма. Правовой статус организаций, занимающихся данным направлением, не определен, что приводит к развитию теневого рынка услуг и как следствие – к недополучению налогов в муниципальные бюджеты. В федеральную Думу сейчас внесен проект закона, который призван поддержать развитие предпринимательства, в том числе внутреннего туризма на сельских территориях. Однако он до сих пор не принят.



– Считаю необходимым поддержать и ускорить принятие законопроекта, дополнив его понятием сельского туризма как нового вида деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, – отметил Дмитрий Миронов.



Также он предложил дополнить федеральный закон 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» понятием «агропромышленный кластер».



– В Ярославской области формируются рыбный, картофельный и сырный кластеры, – сообщил Дмитрий Миронов. – Законодательная поддержка существенно стимулирует этот процесс. Но в настоящее время такая поддержка распространяется только на промышленные отраслевые агломерации, оставляя агрокластеры в стороне. Изменение законодательства поможет им получить меры господдержки.