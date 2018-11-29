|На всероссийском совещании, которое 29 ноября провела в режиме видео-конференц-связи заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко, Ярославская область отмечена в числе регионов, наиболее активно включившихся в процесс создания инфраструктуры для утилизации отходов.
На мероприятии обсудили использование федеральной субсидии, которая в этом году впервые предоставляется субъектам РФ за счет средств экологического сбора. В Ярославской области деньги направлены на создание комплекса утилизации строительных отходов на территории самого крупного в регионе полигона «Скоково».
Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона – средства федерального и областного бюджетов.
– Этот проект – важная составляющая современной экологически безопасной системы обращения с отходами, – подчеркнул первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – За год на территории региона образуется более 500 тысяч тонн строительного мусора и вопрос его специализированной утилизации до настоящего времени не был решен.
Отмечено, что открытие нового комплекса на полигоне «Скоково» позволит расширить номенклатуру перерабатываемых фракций. Остатки бетонных конструкций, деревянных изделий и шин пойдут на производство ликвидных материалов, таких как песок, щебень, щепа, резиновая крошка. Последнюю можно будет использовать для изготовления мягкого покрытия для детских площадок.
Сейчас в «Скоково» уже началось устройство плитного основания объекта. В декабре будут установлены сборно-разборная конструкция ангарного типа и специализированное оборудование – комплекс по дроблению отходов бетона, линия для переработки автомобильных шин и роторный шредер по переработке древесины. Все работы планируется завершить до конца года.
В следующем году за счет средств экологического сбора сортировочный комплекс ТКО с элементами для дробления крупногабаритных отходов будет строиться на территории Пошехонского района. Также предусмотрено создание сортировочных станций на территории Ростовского и Первомайского районов, а кроме того, приобретение двух мобильных сортировочных станций ТКО.
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