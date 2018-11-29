​29 ноября Ярославскую область посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым и председателем Правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работника сельского хозяйства и подведению итогов работы отрасли в 2018 году.



– АПК Ярославской области активно следует современным тенденциям, являясь одной из ключевых точек роста, – сказал Дмитрий Патрушев. – Ваш регион является крупнейшим в России производителем органической сельхозпродукции. Ярославские аграрии – пример для всей страны и в развитии агротуризма, и в вопросах освоения неиспользуемых сельхозземель. Несомненно, такие востребованные сегодня направления внесут весомый вклад в экономику Ярославской области, став залогом дальнейшего развития АПК региона.



Дмитрий Патрушев вручил почетные грамоты и благодарность Министерства сельского хозяйства трем представителям отрасли. Кроме того, он поздравил с присвоением звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» председателя коопхоза имени Дзержинского из Даниловского района Аллу Копылову.



Награды также вручил Дмитрий Миронов. Почетными знаками Алексея Петровича Мельгунова отмечены два руководителя сельхозпредприятий Ярославской области. Грамоты губернатора получили тракторист и зоотехник производственных кооперативов из Ярославского и Некоузского районов.



Поздравляя аграриев, Дмитрий Миронов отметил, что по итогам 9 месяцев года индекс производства сельхозпродукции в регионе вырос более чем на 10 процентов. По производству овощей, яиц и молока Ярославская область занимает первые строчки не только в Центральном федеральном округе, но и во всей России.



– Агропромышленная продукция нашего региона активно завоевывает как российские, так и международные рынки, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Благодаря вашему трудолюбию Ярославская область вновь стала одной из лучших в стране по многим направлениям. Поздравляю вас с успешным окончанием сельскохозяйственного сезона!



В ходе торжественного мероприятия руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов вручил знак качества ярославскому предприятию «АгриВолга» за творог «Углече поле». Ранее такие знаки по итогам проведения веерных исследований товаров Роскачеством были присвоены шоколаду «Sobranie» (ООО «Манчестер Энтерпрайз»), ярославскому бройлеру «Халяль» (ОАО «Ярославский бройлер»), яйцу столовому «Лента» (ОАО «Волжанин»).



Справка



Ярославская область в 2018 году заняла 5-е место в ЦФО по валовому производству овощей, 4-е – по посевным площадям льна-долгунца.



Ожидаемое производство молока по итогам года – 289,1 тысячи тонн, что выше уровня 2017 года (280,8 тысячи тонн) на 3 процента. Ожидаемое производство яиц по сельхозпредприятиям – 2 миллиарда штук, что на 3,2 процента больше, чем в 2017 году (1,91 миллиарда). По производству яиц ожидается 1-е место в ЦФО и 2-е место в России.



В АПК региона сформирован портфель инвестиционных проектов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Количество инвестпроектов с 2016 года выросло на 93 процента.



На все формы государственной поддержки сельхозотрасли в настоящий момент из областного бюджета направлено 411,6 миллиона рублей, из федерального бюджета – 447,3 миллиона.



В 2018 году введены новые направления государственной поддержки из федерального и областного бюджетов: субсидии на производство зерновых и зернобобовых культур и субсидии на содержание товарного маточного поголовья КРС мясного направления. На данные направления предусмотрено 73,5 миллиона рублей.



Кроме того, с 2018 года началась реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. На это направлено 2,5 миллиона рублей.