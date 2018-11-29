​Газифицировано село Татищев Погост. В торжественной церемонии пуска голубого топлива приняли участие заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец, председатель областной Думы Алексей Константинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский, руководство Ростовского района.



– Региональная программа газификации на 2018 год, охватывающая 27 населенных пунктов, на сегодня выполнена более чем на 74 процента, – отметил Виктор Неженец. – На реализацию всех мероприятий предусмотрено более 200 миллионов рублей областных средств. Запланировано строительство газораспределительных сетей и межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 90 километров. В итоге более двух тысяч домов будет подключено к голубому топливу.



Следующие на очереди – села Марково и Василево. Газопровод от поселка Семибратово до Татищева Погоста и этих населенных пунктов построен в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Дмитрием Мироновым с руководством ПАО «Газпром». Длина участка – 12,7 километра.



Распределительные сети в селах Татищев Погост, Марково и Василево сделаны по региональной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области». Общая протяженность – 9,5 километра, стоимость – более 25 миллионов рублей.



Кроме этого, согласно обязательствам перед ПАО «Газпром» Правительство области подготовило к приему газа более 400 домовладений. Кроме того, в селе Татищев Погост в 2018 году построена новая блочно-модульная газовая котельная стоимостью 22,7 миллиона рублей, а в Марково проведено техническое перевооружение мазутной котельной под использование более экономичного газового топлива. Эти объекты поставляют тепло в многоквартирные дома, две школы, два детских сада, два дома культуры, одно административное здание.



Как сообщил Павел Яблонский, специалисты АО «Газпром газораспределение Ярославль» осуществляли технический надзор за строительством газопровода и выполняют пусконаладочные работы.



До 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию области порядка двух миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту в 10 муниципальных районах.