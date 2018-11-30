​Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».



– Идеи социального бизнеса в Ярославской области сильны, многие предприниматели реализуют такого рода проекты, – отметила заместитель директора – председатель комитета поддержки предпринимательства департамента инвестиций и промышленности Галина Крохмаль. – Для еще большей популяризации социального предпринимательства Правительство Ярославской области проводит образовательные мероприятия и конкурсы, чтобы жители региона могли равняться на лучших. Уверена, что наши социальные предприниматели смогут ярко заявить о себе на федеральном уровне.



Победители определены в шести номинациях. Эти проекты будут бороться за первые места на всероссийском этапе конкурса. Лидерам будет присвоен статус «Лучший социальный проект года» и вручен грант в размере 200 тысяч рублей. Все конкурсные работы будут внесены в каталог проектов «Социальное предпринимательство России» в электронном виде.



– В Ярославской области этот конкурс проходит впервые, но он сразу вызвал интерес: поступили 23 заявки. Все представленные проекты направлены на улучшение качества жизни населения региона, – рассказала член Общественной палаты РФ Елена Мильто. – Оценивались социальная необходимость инициативы, ее целевая направленность, результативность и софинансирование.



Лучшими на региональном этапе признаны следующие проекты:



– обеспечение занятости и вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, – «Особые ремесленные мастерские «Кудесы» Виктории Моррисон;



– социальное обслуживание лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, – социальный проект «ПовоДог» Анастасии Гогиной;



– государственно-частное партнерство в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения использованию технических средств реабилитации для инвалидов – «Персональный контур-кавер для протезов нижних конечностей» Дмитрия Стенько;



– физическая культура и массовый спорт для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, – семейный центр «Вместе» Дарьи Буслаевой;



– дополнительное образование детей – студия раннего развития «Умка» Евгении Сухановой;



– культурно-просветительская деятельность – «Доброта в лицах» Арины Гусевой.



Организаторами регионального этапа конкурса являются ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор)» и ЯРОО «Союз молодых предпринимателей». Инициатором федерального проекта выступает Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития РФ.