​30 ноября в Ярославской областной Думе прошло тестирование по истории Отечества. Участие в мероприятии, организованном в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», приняли представители Правительства региона, депутаты, студенты, общественные и политические деятели.



– Основная цель акции – привлечь внимание жителей России к истории страны, напомнить о ее героическом прошлом, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Важно, что тестирование проходит в преддверии Дня Героев Отечества, который будет отмечаться 9 декабря. Такие акции способствуют патриотическому воспитанию молодежи.



В Ярославле тестирование по истории Отечества прошло в четвертый раз. Организаторами мероприятия выступили органы региональной законодательной и исполнительной власти, общественная организация «Молодая гвардия «Единой России», Молодежная палата региона.



– Тесты содержат вопросы по всем периодам истории страны, а также по Конституции Российской Федерации, – рассказал заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов. – В 2018 году исполняется 25 лет со дня принятия этого важнейшего для страны документа.



Участники акции должны были за 40 минут ответить на 40 вопросов. Тестирование проводилось анонимно. Пройти его также можно дистанционно на сайте проекта «кдгр.рф».



Справка



Проект «Каждый день горжусь Россией» реализуется по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Во всероссийском тестировании по истории Отечества принимают участие все регионы страны.