​В регионе завершается подготовка к проведению государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков, которая в соответствии с федеральным законодательством начнется с 1 января 2019 года. Результаты взаимодействия с муниципальными образованиями по сбору сведений о значениях ценообразующих факторов обсудили на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Работу проводит центр кадастровой оценки, рекламы и торгов, который является подведомственным учреждением нашего департамента, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Он направляет запросы о предоставлении недостающей информации в различные органы власти. В процесс уже активно включилось 11 муниципальных районов и городских округов. Оставшимся восьми необходимо усилить работу в данном направлении.



На территории Ярославской области расположено более полутора миллионов объектов недвижимости. Для того чтобы их фактические характеристики, способные существенным образом повлиять на величину кадастровой стоимости в перспективе, были учтены, собственники вправе представить декларации. Документы принимают в центре кадастровой оценки до 28 декабря.



В частности, для земельных участков определяющими параметрами являются вид разрешенного использования, категория земель, площадь и местоположение. Для объектов капитального строительства – назначение объекта (вид использования), площадь, протяженность (для линейных объектов), материал стен, этажность, год постройки.



Декларацию можно принести в центр кадастровой оценки лично или отправить по почте. Адрес: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, 22, помещение 1. Телефон: (4852) 64-06-39 (доб. 122). Кроме того, документы принимают в электронном виде, адрес: infocko76@yarregion.ru.



Также в рамках заседания члены рабочей группы обсудили итоги участия представителей Ярославской области во всероссийской научно-практической конференции «Государственная кадастровая оценка в Российской Федерации – 2018. Предварительные итоги», прошедшей в Санкт-Петербурге.