​15 декабря в Рыбинске в юбилейный, десятый раз пройдет традиционное предновогоднее событие «НаШествие Дедов Морозов». В этот раз главной площадкой праздника станет площадь им. П.Ф. Дерунова.



– Программа «НаШествия» в этом году символично включает в себя 10 новых запоминающихся подарков-впечатлений для жителей и гостей города, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В этом году организаторы расширили спектр мероприятий, включили спортивную и гастрономическую составляющие.



Начнется праздник в 11.30 на площади ДС «Полет». Откроет его спортивная программа «Зарядись на Новый год», которая стартует общегородской зарядкой со Снегурочкой.



В 13.00 на Красной площади жителей и гостей Рыбинска ждет праздник «Снежинка Сигсона», в рамках которого состоятся селфи-ярмарка, новогодний флешмоб от оркестра им. А. Шацкого и выставка работ фотографов – победителей конкурса «Сфотографируй снежинку».



Главным событием праздника станет масштабное карнавальное шествие по улице Крестовой. Планируется, что в юбилейном «НаШествии» примут участие не менее двух тысяч человек.



Старт движению колонны будет дан на улице Стоялой в 15.00. Возглавит шествие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Компанию ему составят иностранные зимние волшебники, Снегурочки, ростовые куклы, сказочные персонажи, ходулисты, музыканты и творческие коллективы, украшенные в новогоднем стиле автомобили.



В 15.30 на площади им. П.Ф. Дерунова состоится театрализованная часть «НаШествия» «Старт на Новый год дает Рыбинск». Дед Мороз из Великого Устюга зажжет новогодние огни на главной елке города.



В 16.00 на Аллее Славы откроется гастрономический фестиваль «Кухня Дедов Морозов мира». Впервые он состоялся в Рыбинске в 2017 году. В этот раз на фестивале будут представлены блюда национальной кухни России, Италии, Финляндии, Франции, Узбекистана, Грузии, Армении. Обязательное условие для участия в фестивале – приготовление рыбного блюда своей страны.